Jaime Chalita Z. preside el CEM en la entidad

El Consejo Empresarial Mexicano Capítulo San Luis eligió como su presidente local al doctor Jaime Chalita Zarur, quien rindió protesta ante el presidente nacional Juan Carlos Pérez Góngora.

En su discurso, el nuevo presidente del organismo empresarial advirtió que las acciones del Consejo deben traducirse en acciones para que la sociedad en general tenga una mejor forma de vida.

De hecho, adelantó que organizarán las acciones empresariales como el motor productivo de riqueza de la nación, de manera que se traduzca en un beneficio para la sociedad en general.

Advirtió que la reivindicación del sector empresarial es una obligación que debe cumplirse, regularizarse también es una obligación, reorganizarse también es una obligación, de manera que este último aspecto les permita redimensionarse en torno a la sociedad.

Dijo que es una responsabilidad del sector empresarial procurar la generación de fuentes de empleo bien capacitadas, pero sobre todo y desde la perspectiva profesionalizante, bien pagadas.

Advirtió que la tarea todavía es mucha y también tiene que estar muy bien pagada, de manera que se puedan integrar al núcleo social como debe ser.

"La tarea es mucha, hay que hacerla y si no empezamos nunca lo vamos a hacer, y eso debe darse con una claridad muy contundente".