"Jóvenes Construyendo el Futuro" se mantiene limitado, reconocen

El acceso al programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" en San Luis Potosí continúa siendo limitado, con un padrón aproximado de 9 mil beneficiarios, reconoció José Osmar Rodríguez Rubio, titular del Programa Becas para el Bienestar en la entidad.

El funcionario atribuyó esta cifra a las reglas de operación del programa federal, las cuales —dijo— son más estrictas en comparación con otros esquemas de apoyo educativo, lo que ha impedido ampliar la cobertura entre estudiantes universitarios.

"Nos han venido muchos jóvenes y duele tener que decirles que por el momento no hay espacios", expresó, al referir que uno de los principales filtros es que los beneficiarios deben pertenecer a universidades consideradas prioritarias, es decir, ubicadas fuera de la mancha urbana o en zonas rurales.

En ese sentido, detalló que actualmente los apoyos se concentran en instituciones como las Universidades Benito Juárez, la Universidad Intercultural, escuelas formadoras de docentes como la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino (ENESMAPO), así como planteles tecnológicos en regiones como Tamazunchale.

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Rodríguez Rubio explicó que, a diferencia de otros programas como la beca Benito Juárez en niveles básicos y medio superior —donde basta con estar inscrito en una institución pública—, en el caso de educación superior se exige un **estudio socioeconómico detallado**, en el que los aspirantes deben proporcionar información sobre su entorno familiar, ingresos y condiciones de vida.

Este proceso, señaló, genera un sistema de puntaje que define quiénes acceden al apoyo, lo que reduce significativamente el número de beneficiarios potenciales.

Pese a ello, aseguró que se han realizado gestiones para ampliar la cobertura, particularmente en instituciones como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y tecnológicos del interior del estado, aunque reconoció que los avances han sido graduales.