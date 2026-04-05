Jóvenes son amonestados por desperdiciar el agua

La Guardia Civil de Villa de Pozos, informó que, al corte del mediodía de ayer, sábado de gloria, su personal ya había aplicado seis amonestaciones a jóvenes que desperdiciaban agua en la zona conurbada con el municipio de la capital.

La corporación hizo recorridos de vigilancia por distintas zonas del municipio con el objetivo de promover la conciencia ciudadana respecto al cuidado de un recurso tan importante y escaso como el agua potable.

Se informó que los recorridos continuarían a lo largo del sábado e incluso durante todo el periodo vacacional de la Semana Santa para evitar el desperdicio del líquido.

La zona conurbada, que concentra a la mayor parte de la población de Villa de Pozos, será una de las más vigiladas por la Guardia Civil en esta temporada. Se invitó a las y los ciudadanos a que reporten cualquier situación de desperdicio de agua para actuar en consecuencia y garantizar así la protección de este recurso vital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí