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Jubilados de Gobierno vuelven a manifestarse

Exigieron el pago de varias prestaciones que se les adeudan, esto en los accesos del Tangamanga I

Por Rubén Pacheco

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Jubilados de Gobierno vuelven a manifestarse

Para mantener las exigencias al Gobierno del Estado, trabajadores jubilados protestaron este viernes por la mañana en el parque Tangamanga I para demandar el pago de diversos emolumentos.

Inicialmente impidieron el acceso de los visitantes al complejo de recreación, al final permitieron el ingreso, pero colocaron cartulinas y pancartas donde se leían sus inconformidades.

Los ex trabajadores activos de los Centros Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga (CECURT), dijeron que se les adeuda liquidación, bono por estímulo de años de servicio y la entrega de contra recibos.

Urgieron al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona a cumplir con los compromisos en favor de los empleados que laboraron por más de dos décadas en la administración, pues todos dependen de dicho ingreso.

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Declararon que todo recae en la Secretaría de Finanzas (Sefin), cuya dependencia es la encargada de liberar los recursos para cubrir los adeudos, sin embargo, es fecha en que desatiende la obligación.

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