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Jubilados del PJE exigen aumento salarial del 3%

Se manifiestan y piden la actualizacion de los tabuladores

Por Samuel Moreno

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Jubilados del PJE exigen aumento salarial del 3%

Jubilados y pensionados del Poder Judicial del Estado,  se manifestaron este martes en las instalaciones del organismo para exigir el pago del incremento salarial del 3 por ciento correspondiente a 2025, así como la actualización de tabuladores.

La protesta se realizó al mediodía, donde las y los inconformes señalaron que el ajuste no ha sido aplicado, lo que ha impedido que sus pensiones se actualicen conforme a derecho.

Explicaron que, de acuerdo con la Ley de Pensiones, los aumentos para jubilados dependen de la movilidad salarial del personal en activo, misma que acusaron no ha sido regularizada por el órgano administrativo.

Indicaron que el adeudo acumula alrededor de diez meses sin verse reflejado en sus pagos, incluidos los retroactivos, lo que ha generado afectaciones directas en su economía.

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Durante la movilización, también cuestionaron el actuar de las autoridades judiciales, al señalar omisiones en la gestión administrativa y falta de respuestas a sus demandas salariales.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades estatales para intervenir en la problemática, al advertir que cerca de 2 mil personas se ven afectadas y que, de no haber solución, podrían intensificar sus acciones.

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