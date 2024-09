No hallan pruebas contra Lutzow

En el primer día de juicio oral para el extitular de los Servicios Estatales de Salud, Miguel Lutzow, los testimonios rendidos no ubican al exfuncionario como firmante del contrato o de las transferencias de dinero que se le imputan.

En el debate, ya con los jueces del tribunal de juicio oral, se discutió el hecho de que los testigos ofrecidos, tampoco han arrojado datos de que el exfuncionario hubiera participado en la toma de decisiones para adquirir los tambos de insecticida que son objeto de la controversia.

La relatoría de testimonios se concentró en la ruta que llevó la investigación a partir de una observación de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, la parte acusadora no aportó algún dato que vincule directamente al funcionario. El Ministerio Público ofreció 26 testigos, pero notificó el desistimiento de dos por considerarlos irrelevantes. La defensa aportará uno.

Ayer solo comparecieron dos. Uno de ellos, el exfuncionario estatal Daniel N., quien reconoció que no aparece la firma del acusado ni en el contrato de compra ni en la transferencia de dinero.

El monto de la operación atribuida al ex secretario de Salud es de 32 millones 732 mil 800 pesos, depositados a través de Banorte a nombre de la empresa proveedora de 193 tambos, con capacidad de poco más de doscientos litros de insecticida que nunca llegaron y que serían necesarios para fumigar mosquito del dengue en 33 mil 400 hectáreas en un calendario de 33 semanas. Según la denuncia, los tambos serían destinados a las siete jurisdicciones sanitarias, pero en mayor cantidad a la Huasteca.

El propio Daniel N., refiere que la denuncia penal presentada por él, pero elaborada por su exfuncionaria jurídica, ahora subsecretaria de gobierno Blanca N., fue formulada contra quien resultara responsable, pero no mencionó al exfuncionario enjuiciado.

Luego compareció la directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Blanca N., quien dijo trabajar en la Secretaría General de Gobierno, pero haber desempeñado labores de corte jurídico para la Secretaría de Salud. Explicó que para la denuncia se basó en hechos observados por la Auditoría Superior del Estado, que refieren un quebranto por la cantidad de dinero referida.

Daniel N., dijo que los responsables de los almacenes no reconocen sus firmas en las constancias de la supuesta recepción de los tambos con químico, pero a él no le consta, porque no es especialista en grafoscopía.

Ambas partes en litigio mencionaron que durante el hecho que derivó en lo que en apariencia sería un fraude, ocurrió cuando la titular de la dependencia era la antecesora del imputado, Mónica N.