Justifica González Castillo reprimenda a manifestante; "no era el momento", dice

"Yo creo que más que nada, no era el momento para (manifestarse)", dijo Guzmar Ángel González Castillo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre la represión de una manifestación de un docente al exterior de del Teatro de la Paz.

Desconocidos reprimieron el pasado jueves por la noche la protesta que realizaba el profesor Leonel Sánchez, que reclama un despido injustificado, por lo que se quejó en la inauguración del Campeonato Nacional de Charrería, en el Teatro de la Paz.

Aunque González Castillo dijo desconocer el momento en que se suscitó el retiro de la persona, aseveró que el Gobierno del Estado siempre ha permitido la realización de protestas, cuando haya orden.

Desconocidos retiran a profesor que se manifestaba durante inauguración de torneo charro https://t.co/jJHXWI4zIH pic.twitter.com/DAvak4LNFr — Pulso Online (@pulso_mx) November 9, 2023

El funcionario estatal aseguró que los oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE) solo acudieron para brindar seguridad en las inmediaciones del lugar, por lo cual, "no sé si la Policía Ministerial o la Fiscalía hayan desplegado también elementos", complementó.

"La verdad no me di cuenta de ese evento, pero ustedes saben que el Gobierno siempre ha permitido las manifestaciones siempre y cuando se conserven en el orden, y si no estaba afectando, yo creo que no hay ningún problema", concluyó.