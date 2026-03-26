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Justifica la JEC el verde de las guarniciones

Es para que se vea, quién hizo la obra dice el titular de la junta

Por Rubén Pacheco

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Justifica la JEC el verde de las guarniciones

La colocación de pintura color verde en guarniciones forma parte de una política pública, destinada a identificar las obras de la administración estatal, informó Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC).

"Trabajamos como un color oficial (...) prácticamente es demostrar el trabajo quién lo hace y el color eso implica: demostrar quién hace todos los trabajos en las colonias, en los caminos, en las carreteras; y que se vea que el trabajo del gobernador ahí está" admitió.

En días pasados, se reportó que un juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo promovida por la organización civil Cambio de Ruta en contra de diversas autoridades estatales y municipales por la modificación de la señalización vial en la avenida Himno Nacional, en la capital potosina.

El funcionario estatal exteriorizó que, en lo que va 

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del sexenio, durante la aplicación, no se han reportado inconformidades de la población alegando molestia por dicha cubierta.

Afirmó que todas las intervenciones a cargo de la institución, cumplen con las disposiciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2/SEDATU-2022.

"Nosotros como dependencia en lo personal, no hemos tenido ninguna queja en la Junta por enchular unas áreas con el color verde en las guarniciones", remató.

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