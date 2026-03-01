Justifican devolución de más de 1mdp que hizo la SEGE

La devolución de la SEGE de poco más de un millón de pesos en el 2024 a la Tesofe, se debió a la ASF, detectó un pagó en demasía a docentes, pues derivado de una fórmula federal, se les paga por adelantado, justificó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

De acuerdo con el reporte individual de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el año antepasado la dependencia estatal devolvió a la Tesorería de la Federación (Tesofe) un millón 99 mil 200 pesos.

La funcionaria estatal explicó que el monto regresado a la federación, corresponde al programa U080 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destinado a Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.

"Mucho depende de los criterios de los auditores. Las nóminas siempre se pagan por adelantado, porque así van calculadas. No los hacemos nosotros, es un lineamiento y un criterio de la federación (...) tú al pagar una nómina de 15 días en adelantado, hay personas que lamentablemente pueden llegar hasta fallecer y tú ya les pagaste", expuso la funcionaria estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Declaró que mientras varios municipios resultaron con observaciones millonarias en la cuenta pública federal 2024, el Gobierno del Estado, se encuentra al día y "limpios" de irregularidades.

"Lo que nos piden por pagos por demasía, que fue un millón (de pesos), es ni el punto uno, o sea, por eso fue ese retorno a la federación", concluyó la entrevistada.

Derivado del manejo de recursos del ejercicio fiscal 2024, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) no solo debe aclarar 7 millones 190 mil 082 pesos ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), sino que también habría generado un daño de 4 millones 841 mil 833.7 pesos al erario federal, determinó la revisión de la Auditorìa Superior Federal.