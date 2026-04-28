Justifican gastos por comida en Congreso

Tras la denuncia de la organización Ciudadanos Observando sobre un gasto de 322 mil 931 pesos en desayunos y artículos de cafetería durante marzo por parte del Congreso del Estado, diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) justificaron la erogación al asegurar que se trata de recursos previstos dentro del presupuesto anual y sujetos a transparencia.

De acuerdo con la asociación civil, con base en datos de la Plataforma Estatal de Transparencia, 268 mil 759 pesos fueron destinados al consumo de alimentos, mientras que 54 mil 172 pesos correspondieron a insumos de cafetería, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en el Poder Legislativo.

Al respecto, el coordinador de la bancada del PAN, Rubén Guajardo Barrera, sostuvo que este tipo de gastos no son nuevos ni extraordinarios, al señalar que forman parte de un capítulo específico del presupuesto 2026. Explicó que el incremento presupuestal para este año es mínimo y está enfocado principalmente en el cumplimiento de aumentos salariales obligatorios y en la realización de consultas derivadas de resoluciones judiciales. No obstante, reconoció que es pertinente revisar a detalle el destino del recurso señalado y admitió como válida la crítica ciudadana.

Indicó que estos gastos pueden incrementarse en contextos particulares, como la realización de eventos institucionales, entre ellos el Parlamento Infantil, donde se contempla la atención a participantes.

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Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, consideró que las erogaciones responden al funcionamiento ordinario del Congreso, al referir que reuniones de trabajo, sesiones y actividades legislativas implican este tipo de consumos. Enfatizó que lo relevante es que la información esté disponible y desglosada en las plataformas de transparencia.

Ambos legisladores coincidieron en que la difusión de estos datos permite el escrutinio público y fomenta el debate, al tiempo que insistieron en que el Congreso del Estado mantiene mecanismos para informar sobre el destino de los recursos, aunque el señalamiento reabre la discusión sobre la pertinencia y austeridad en el gasto legislativo.