Juzgado impone multa a secretaria del Bienestar

La funcionaria incurrió en desacato al no entregar recursos a comunidades indígenas

Por Rolando Morales

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, informó que la Jueza Séptimo de Distrito en San Luis Potosí, Ma. Lucrecia Martínez Galván impuso una multa a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, por incumplir las suspensiones definitivas y provisionales otorgadas a comunidades indígenas que mantienen amparos contra los recortes del componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2025.

De acuerdo con Cisneros, la resolución publicada en estrados confirma que la funcionaria federal no acató plenamente la orden judicial que obliga a respetar el presupuesto original mientras continúan los procesos legales.

Según el Observatorio, la jueza determinó que Montiel actuó de forma contradictoria, pues aunque instruyó a su equipo a “mantener las cosas en el estado que guardan”, también ordenó reservar la transferencia de los recursos del FAIS indígena, una medida que va en contra de lo establecido en la suspensión.

Cisneros recordó que desde el 14 de noviembre el juzgado aclaró expresamente que la suspensión no impide entregar los recursos a las comunidades quejosas, por lo que detener las transferencias constituye un desacato.

    Se complica lo de Zacatecas. Vinculan a los 4 policías de SLP
    SLP

    Sólo se han identificado dos de los siete cuerpos localizados en los límites entre Zacatecas y SLP.

    Frente frío 18 traerá lluvias y bajas temperaturas
    SLP

    Conagua pronostica descenso de temperatura y rachas de viento por el frente frío 18

    Aprobadas reformas para proteger a mujeres en San Luis Potosí
    SLP

    Las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres en San Luis Potosí incluyen medidas para prevenir la violencia escolar y proteger a las víctimas

    Ajustan mando y supervisión en Gobernación
    SLP

    Tras quejas de comercios, el estado ajusta verificaciones y analiza la posible llegada de una mujer