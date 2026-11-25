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Empresarios potosinos, recibirán de regidores de la capital, una propuesta para la creación de una incubadora de negocios, organizada por la alcaldía de San Luis Potosí.

La propuesta permitirá que las cámaras empresariales y los particulares, generen sus propios proyectos a partir de la reducción de trámites o la simplificación administrativa.

La propuesta será explicada por la regidora que preside la Comisión de Desarrollo Económico del cabildo capitalino, Julieta Abud Sarquís.

La exposición de motivos será presentada al Consejo de Desarrollo Económico de la capital, que está integrado por representantes de diversos sectores y principalmente por los dirigentes de las cámaras empresariales.

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La primera regidora de mayoría relativa, presentará el proyecto incubadora de negocios del Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí. Esta propuesta ofrece asesoría y capacitación, red de contactos networking, infraestructura y recursos. Las etapas son tres, la preincubación de incubación y la postincubación.

La preincubación es la evaluación de la idea y la elaboración del plan de negocios o el modelo de negocio. La incubación es la puesta en marcha la validación comercial los trámites y la capacitación especializada y la postincubación es el seguimiento y vinculación mientras el negocio opera de forma independiente.

La iniciativa considera a las cámaras empresariales porque finalmente, ellas representan el motor del funcionamiento de las propuestas.

También será sometido a análisis un proyecto y propuesta de otra regidora del cabildo capitalino, para generar una mesa o ventanilla única, con el fin de apoyar a los jóvenes emprendedores con la simplificación de los trámites que es necesario llevar a cabo dentro de la Unidad Administrativa Municipal y también con otras entidades responsables de facilitar las condiciones para la apertura de las empresas.