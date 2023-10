La controversia terminará en el TEPJF

Con toda seguridad, la Comisión de Justicia Partidaria volverá a resolver en una ruta que desemboque en que se vuelvan a vulnerar los derechos políticos de quienes impugnaron la convocatoria de elección de Sara Rocha, informó la exregidora capitalina Alma Ruth Castillo Zúñiga.

Considera que eso es sinónimo de que el caso irá a parar a la sala Monterrey del Tribunal Electoral y por eso es necesario que se tumbe la convocatoria y se repita todo el proceso.

Explicó que cuando ella ingresó su recurso de impugnación en el interior del tricolor, recibió la contestación de que no tiene interés jurídico por no haberse registrado como aspirante a la dirigencia estatal.

Aseguró que el tribunal contesta que ella sí tiene interés jurídico y le ordena al partido revisar su asunto “a fondo”, es decir que dé una resolución acerca de lo que está solicitando y tomar en cuenta que lo que está impugnado es la convocatoria.

Advirtió que su litigio es diferente al que promovieron por separado Edmundo Torrescano y Erika Velázquez, porque ellos más bien se concentraron en sus derechos político-electorales, tal y como lo marcan los estatutos para que ellos puedan cumplir los requisitos.

“Nosotros no nos registramos, pero no por eso no tenemos interés jurídico, porque eso ya lo habíamos visto en otros asuntos, y todo priista tiene interés jurídico”.