La depresión aumenta en época navideña

Durante la temporada decembrina, los servicios de salud mental registran un aumento en la atención a personas con síntomas depresivos, aunque esto no implica que exista más depresión que en otras épocas del año. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en estas fechas la demanda de atención psicológica se incrementa hasta en un 20 por ciento, lo que especialistas atribuyen a factores emocionales que suelen intensificarse al cierre del año.

El Mtro. Alfredo Meza Covarrubias, Coordinador de la Licenciatura en Psicologia de la UASLP, explicó que diciembre no genera depresión por sí mismo, sino que funciona como un detonante para personas que ya arrastraban procesos previos.

Elementos como recuerdos dolorosos, duelos, pérdidas y una mayor convivencia con familiares o espacios significativos pueden reactivar síntomas ansiosos o depresivos que ya estaban presentes, al entrar nuevamente en contacto con experiencias emocionalmente complejas.

Aunque existe un trastorno conocido como afectivo estacional —asociado principalmente a la falta de luz solar durante el invierno—, este fenómeno es poco frecuente en México. En el contexto local, los cuadros que se presentan durante esta época están más relacionados con procesos depresivos no resueltos que se intensifican por las condiciones emocionales propias de las fiestas decembrinas.

En el ámbito de la atención privada no se cuenta con estadísticas precisas, sin embargo, desde la experiencia clínica también se observa un aumento en la demanda de consulta durante estas fechas. Además de la depresión, se presentan con mayor frecuencia cuadros de ansiedad, problemas de consumo de sustancias, duelos y conflictos familiares, particularmente en un periodo que socialmente promueve la

convivencia cercana.

Respecto a la población que busca atención, la mayoría de quienes acuden por iniciativa propia son adultos jóvenes y adultos, mientras que en instituciones públicas también se observa un incremento en la atención a personas adultas mayores. En cuanto al género, aunque hombres y mujeres atraviesan procesos depresivos en proporciones similares, son las mujeres quienes acuden con mayor frecuencia a recibir atención profesional, situación que especialistas relacionan con el estigma que aún persiste entre los hombres para reconocer problemas de salud mental.