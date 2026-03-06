La Fenae reafirma su consolidación y trasciende

Con una presentación que proyecta a Soledad de Graciano Sánchez como epicentro de la tradición, la gastronomía y el espectáculo en la región centro de San Luis Potosí, este jueves, fue presentada oficialmente la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, durante un evento realizado en el Viñedo Pozo de Luna, encabezado por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz y el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, quienes destacaron que esta celebración se ha consolidado como una de las fiestas más importantes de la temporada de Semana Santa en San Luis Potosí, a lo largo de 14 años de historia.

Durante el anuncio se informó que la FENAE 2026 se realizará del 4 al 12 de abril, con una amplia programación cultural, gastronómica, deportiva y musical que busca fortalecer la identidad soledense y generar derrama económica en beneficio de las familias y sectores productivos del municipio, por lo que esta edición mantendrá la política de gratuidad en los principales atractivos, garantizando así una Feria accesible, segura y totalmente familiar.

El Alcalde reconoció que a lo largo de 14 años, la FENAE ha posicionado su trascedencia, generando motor económico para todos los sectores productivos de la región y reconoció el esfuerzo de Gallardo Cardona para enaltecerla y maximizar su proyección turística. Por su parte, el Gobernador, subrayó que la Feria soledense es hoy un claro ejemplo de desarrollo social y comercial, compitiendo incluso con la Feria Nacional Potosina.

Uno de los mayores atractivos será el Teatro del Pueblo, que ofrecerá conciertos gratuitos con artistas de gran reconocimiento como Bronco, Los Acosta, Tropical Panamá, Gloria Trevi, Luis R. Conriquez, El Tri, Horóscopos de Durango, Los Viejones de Linares, Los Herederos de Nuevo León, y el cierre con La Arrolladora Banda El Limón, espectáculos pensados para todos los gustos y generaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Feria tendrá como eje central la Muestra Gastronómica, donde cocineras y cocineros tradicionales ofrecerán el platillo que distingue al municipio: las Enchiladas potosinas, además del Concurso Gastronómico que premiará a las mejores propuestas culinarias con una bolsa superior a los 30 mil pesos, fortaleciendo con ello la promoción de la riqueza gastronómica local.

Además, la FENAE 2026 integrará actividades deportivas como la Carrera Atlética de la Enchilada, torneos y exhibiciones, así como juegos mecánicos totalmente gratuitos, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez de impulsar eventos que preserven las tradiciones, promuevan la convivencia familiar y posicionen al municipio como un importante destino turístico y cultural en la entidad.

Del 4 al 12 de abril, Soledad de Graciano Sánchez le abre la puerta al sabor, la emoción y la alegría de una fiesta de orgullo e identidad, esperando a cientos de miles de familias de San Luis Potosí , México y el mundo, con una propuesta de seguridad, ambiente familiar, entretenimiento al máximo y noches inolvidables.