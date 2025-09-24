La fiscalía para desapariciones, sin avances

La diputada morenista, Gabriela Torres López, advirtió que la iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, sigue sin avances, debido a que aún quedan aspectos clave por definir, especialmente en materia de presupuesto y operación.

Durante el periodo ordinario de sesiones que concluyó en julio, la Comisión Primera de Justicia, únicamente propuso un cambio de nombre, sin establecer recursos económicos ni precisar, cómo funcionará la nueva fiscalía. La legisladora destacó que la ausencia de asignación presupuestal, dificulta planear la cobertura de personal, recursos materiales y servicios necesarios para su correcto funcionamiento.

Ante ello la comisión legislativa, solicitó opiniones formales a la Secretaría de Finanzas y a la Fiscalía General del Estado, para conocer el presupuesto requerido y la estructura operativa necesaria. Hasta ahora, no se ha recibido respuesta de ninguna de las dependencias.

Gabriela Torres también subrayó la importancia de involucrar en el trabajo de la fiscalía a colectivos de madres buscadoras y familiares de víctimas, con el fin de atender directamente a quienes enfrentan la desaparición de un ser querido.

Para este segundo año legislativo, la diputada adelantó que la bancada de Morena continuará impulsando una agenda enfocada en la atención a víctimas, alineada con las directrices del gobierno federal y con las mesas de trabajo establecidas con la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.