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La Ley Santi requerirá de una consulta

Rosas Montiel espera poder sacarla adelante en esta Legislatura

Por Samuel Moreno

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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La Ley Santi requerirá de una consulta
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      El diputado local de Morena e integrante de la Comisión de Movilidad, Emilio Rosas Montiel, confió en que la iniciativa ciudadana de Movilidad y Seguridad Vial, conocida como "Ley Santi", pueda avanzar durante el último año de la actual Legislatura, aunque reconoció que todavía debe cumplirse con el proceso de consultas y garantizar recursos para llevarlas a cabo.

      Rosas Montiel señaló que la movilidad es una de las principales demandas de la ciudadanía y sostuvo que las distintas fuerzas políticas deberán dejar de lado las diferencias electorales para sacar adelante la propuesta. Afirmó que existe respaldo del Gobierno del Estado, del Congreso y de los ciudadanos que promovieron la iniciativa.

      El legislador explicó que uno de los puntos pendientes es realizar las consultas correspondientes, particularmente a personas con discapacidad, además de reunir los 27 votos necesarios para aprobar la legislación. Estimó que las consultas deberían comenzar durante el segundo semestre de 2026, debido a que el procedimiento puede extenderse por al menos tres meses, por lo que la aprobación podría concretarse a inicios de 2027.

      Sobre la falta de recursos que ha señalado el propio Congreso para realizar este tipo de ejercicios, Rosas Montiel planteó solicitar una ampliación presupuestal extraordinaria o contemplar el gasto dentro del Presupuesto de Egresos 2027. Consideró que esta decisión corresponderá a la Junta de Coordinación Política, al tratarse del órgano encargado de la parte administrativa y presupuestal del Legislativo.

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      El avance de la "Ley Santi" ocurre después de que, en mayo pasado, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) determinó que el Congreso incurrió en una omisión al no dar trámite a la iniciativa ciudadana y le ordenó dictaminarla en un plazo de tres meses a partir de la notificación de la sentencia. 

      Pese a ello, Rosas Montiel confió en que el proceso pueda concluir antes de que termine la actual Legislatura y convertirse en uno de sus principales resultados.

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