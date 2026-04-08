La ocupación llegó a 73% en días santos

De jueves a domingo, la ocupación hotelera en el Centro Histórico alcanzó el 73 por ciento de cuartos de hotel, por visitas derivadas de los eventos clave de la Semana Santa, informó la presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rosaura Gómez Oliva.

En su segunda semana como titular del organismo empresarial en San Luis Potosí, informó que en la Semana de Pascua, la ocupación hotelera se cae de manera drástica, puesto que es muy probable que haya una ocupación aproximada de 25 por ciento de las habitaciones.

Añadió que hay un marcado contraste en el hospedaje en el oriente del área metropolitana, porque los hoteles de aquella zona arrojaron una ocupación de 38 por ciento, precisamente porque la movilidad no necesariamente es turística, sino de huéspedes que probablemente acuden a la industria y disminuye el índice de hospedajes en temporada de Semana Santa.

Para el caso de la Zona Poniente, donde se ubican los hoteles premium, la ocupación hotelera alcanzó esos días un 45 por ciento, derivado de viajeros que acudieron a visitar a sus familiares o en su caso, para torneos como el San Luis Open y otro de tiro con arco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De domingo de Ramos al de Resurrección, es decir los siete días conmemorativos, el promedio de ocupación hotelera del Centro Histórico alcanzó un 45 por ciento, pero las reservaciones o en su caso viajeros que llegaron, se presentaron con más frecuencia desde el jueves y hasta el domingo; de ahí la mayor ocupación hotelera en los días clave de la Semana Santa.