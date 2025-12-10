logo pulso
SLP

La Sefin debe definir monto para la UASLP

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
La Sefin debe definir monto para la UASLP

La diputada Gabriela López Torres señaló que aún no se cuenta con información clara sobre la disponibilidad de recursos para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), por lo que será necesario consultar a la Secretaría de Finanzas (Sefin), ya que es la dependencia "quien conoce en detalle su bolsa completa y podrá realizar los ajustes necesarios para cubrir cualquier faltante".

Explicó que la Sefin asegura que no se trata de un recorte, sino de recursos asignados desde ejercicios anteriores, aunque la falta de información de la universidad genera incertidumbre sobre los montos definitivos. Además, señaló que, con las facultades recientemente otorgadas a la dependencia para reasignar presupuesto sin pasar por el Congreso, se espera que cualquier faltante proveniente de la federación pueda ser cubierto oportunamente.

La legisladora expresó confianza en que la Universidad y el Poder Ejecutivo logren un acuerdo, aunque consideró que al menos se debería haber garantizado lo recibido este año. 

Reconoció que la situación genera preocupación, pero recordó que en el ejercicio anterior ocurrió algo similar: los recursos federales se asignaron después de la aprobación de la Ley de Ingresos y Egresos, lo que obligó a realizar ajustes hasta noviembre.

Sobre el procedimiento a seguir, López Torres explicó que la asignación de recursos depende de la federación, que debe indicar el monto exacto. Una vez definido, la Secretaría de Finanzas tendrá que entregar el recurso correspondiente. 

Actualmente, la Comisión de Hacienda del Estado aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos 2026, que reduce la aportación estatal a la UASLP en más de 186 millones de pesos respecto a la propuesta original del Ejecutivo.

