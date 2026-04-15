La SEGE deberá aprobar la publicidad de escuelas privadas

Las escuelas privadas en San Luis Potosí, estarían obligadas a registrar toda su publicidad ante la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, antes de difundirla de aprobarse la iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado, enviada por el Ejecutivo al Congreso local.

A partir de esta propuesta, todos los planteles particulares, con o sin Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), deberán incluir en sus anuncios datos verificables como número de acuerdo, modalidad educativa, domicilio autorizado y autoridad que emitió el reconocimiento.

La iniciativa también incorpora como infracciones la omisión del registro previo, la difusión de datos inexactos o vencidos, cambios de propietario sin autorización y la obstaculización de visitas de inspección. Las sanciones previstas van de 500 a 7 mil UMAs y, en caso de reincidencia, se contempla la revocación de la autorización o del RVOE.

Además, la propuesta diferencia tres tipos de visitas de supervisión: de verificación, ordinarias con al menos una revisión anual, y extraordinarias cuando exista presunción de irregularidades o riesgo a derechos de estudiantes.

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El proyecto añade la figura del allanamiento procesal para que las instituciones puedan reconocer la falta y aceptar la multa mínima aplicable. También fija un plazo de 180 días para emitir lineamientos y 90 días más para que las escuelas particulares se ajusten a la reforma.