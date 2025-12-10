logo pulso
SLP

La UASLP recibe muchos recursos: H. Serrano Cortés

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
La UASLP recibe muchos recursos: H. Serrano Cortés

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Héctor Serrano Cortés, defendió que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no enfrenta un recorte presupuestal, sino un incremento respecto al año pasado. 

Señaló que la discusión pública ha magnificado el monto estatal unos 320 millones de pesos cuando, dijo, la universidad opera con un presupuesto mucho mayor.

De acuerdo con el diputado, la UASLP recibirá más de 2 mil 500 millones de pesos de la Federación y obtiene entre mil y mil 200 millones anuales por ingresos propios, entre ellos cuotas escolares, cursos, exámenes profesionales y titulaciones. Con ese cálculo, agregó, el presupuesto total ronda los 4 mil millones de pesos. "Entre lo que da el Estado y lo que da la Federación son 3 mil millones de pesos; eso ya es real", afirmó.

Serrano dijo que el Congreso no conoce con precisión cómo se distribuyen esos recursos ni si la Universidad mantiene un convenio actualizado con la Federación. 

Mencionó que tampoco está claro cuánto se usa para áreas como comunicación social o compensaciones internas. Sostuvo que cualquier cambio presupuestal dependerá del convenio federal.

