Lady Girls Car Club mujeres al volante (video)

En el mundo del automovilismo, donde los clubes suelen estar dominados por hombres, Lady Girls Car Club se ha consolidado en San Luis Potosí como un referente de pasión, determinación y empoderamiento femenino. Este grupo de mujeres ha creado un espacio único donde la mecánica, la modificación de autos y la hermandad se entrelazan para demostrar que el automovilismo también es territorio femenino.

Desde marzo de 2024, Laura Elías, presidenta del club, tomó la iniciativa de fundar un grupo exclusivo por y para mujeres aficionadas a los autos. La motivación surgió porque muchas de ellas solían ser relegadas en clubes mixtos, donde a menudo recibían comentarios que minimizaban su interés y conocimiento en el ámbito.

“En San Luis, prácticamente no había un club exclusivo para mujeres. Aquí motivamos a las chicas a modificar e invertir en sus autos, a aprender más sobre mecánica y a sentirse cómodas”, comentó Lau en entrevista.

Todos los miércoles y viernes a las 9:30 de la noche, las integrantes del club se reúnen en el estacionamiento un centro comercial ubicado sobre Salvador Nava, a la altura de El Paseo, para compartir avances y proyectos en sus vehículos. El intercambio de experiencias es clave en cada encuentro, mientras que los fines de semana se organizan rodadas nocturnas por la ciudad, en las que un desfile de autos conducidos por mujeres se hace notar.

Algunas de las integrantes son: Laura Elías, Dulce Aranda, Paola Hernández, Jimena Sánchez, Angy Terán, Isa Torres, Sonia Hernández, Marina Sánchez, Brenda López, Eunise Narváez y Laura Carrizales.

Entre los vehículos que modifican y personalizan se encuentran modelos como Golf, Jetta Clásico, Corsa, Mustang, Honda City, Jetta Vagoneta, Malibú, Chevy, Suzuki Ignis, Cadillac, Neon y Kia.

MÁS QUE UN HOBBY

El crecimiento del club ha sido impulsado en gran medida por redes sociales, donde su página en Facebook y TikTok ha generado un impacto positivo, atrayendo a mujeres que buscan un espacio para compartir su pasión por los autos. Actualmente, cuentan con más de 30 integrantes, quienes se identifican con el distintivo “Lady Girls Car Club” en sus vehículos y participan activamente en reuniones, exhibiciones y competencias.

Más allá de la mecánica y la personalización de autos, Lady Girls Car Club se ha convertido en un espacio de apoyo y convivencia. Para muchas de sus integrantes, el club es una forma de salir de la rutina y dedicar tiempo a sí mismas.

“No solo es la modificación de los autos, también es un lugar donde nos apoyamos, compartimos experiencias y creamos amistades. Nos ayudamos tanto en temas mecánicos como en situaciones personales”, expresó Isa, una de las integrantes.

El club también fomenta la integración familiar, ya que en muchas ocasiones las parejas, hijas e hijos de las integrantes las acompañan, convirtiendo cada reunión en un ambiente de convivencia y orgullo por el talento y dedicación de estas mujeres.

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS

El camino no ha sido fácil. Muchas de las integrantes han enfrentado comentarios machistas y la idea de que las mujeres no saben de autos. Sin embargo, han demostrado que la pasión y el conocimiento no tienen género.

Eunise, quien anteriormente formó parte de un club integrado por hombres, señaló: “Muchas veces nos limitan solo por ser mujeres. A mí me decían que no sabía nada de autos, pero con el tiempo he aprendido a pintar y modificar mi propio coche. Para mí, más que el valor monetario, lo importante es la satisfacción de ver mi auto evolucionar”.

El rol de madres que muchas de ellas desempeñan no ha sido un obstáculo para seguir su pasión. A pesar de los desafíos, buscan equilibrar su vida familiar con su amor por los autos, sin perder su esencia ni su individualidad.

FUTURO PROMISORIO

El club sigue en crecimiento y sus integrantes tienen grandes planes. Su meta es continuar expandiéndose, motivar a más mujeres y demostrar que el automovilismo es para todos y todas.

“Nos gustaría que más mujeres se animen a unirse, sin importar el tipo de auto que tengan. Aquí lo importante no es cuánto le has invertido a tu carro, sino las ganas de aprender y compartir. Que no les importe el qué dirán. Nosotras también podemos y lo hacemos juntas. Aquí hay lugar para todas”, concluyó Lau.

Con determinación y pasión, Lady Girls Car Club está rompiendo barreras y demostrando que el mundo automotor también es un espacio para las mujeres.