Lamenta arzobispo acusaciones contra gobernador y alcalde

"Se puede contener o no condenar a alguien, pero el mal va a existir si lo dejamos entrar a nuestro corazón", dijo el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, luego de que el gobierno de Estados Unidos señaló al gobernador morenista de Sinaloa, al alcalde de Culiacán y a diversos funcionarios, como partícipes del narcotráfico.

Aseguró que es una tristeza que México se le señale por esa condición. Advirtió que es doloroso que en México se señale en casos de esta naturaleza.

"Yo he escuchado en otros ambientes cómo a veces a México se nos tilda de deshonestidad, de violencia y de otras condiciones".

Añadió que es muy triste ver ese tipo de noticias cuando hay millones de mexicanos que luchan a diario por su trabajo, se esfuerzan por llevar adelante su vida y hacen lo que sea necesario por hacer un bien en la sociedad, llevar a su familia adelante y satisfacer las necesidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Consideró que es muy triste que suceda en ese tipo de situaciones donde se señale a México por condiciones de

deshonestidad y en su caso de búsqueda de personas por determinados señalamientos.

Explicó que lo primero que se tiene que hacer es procurar la paz, que se disfrute dejando atrás todo lo que complica nuestra salud, pero también que complica nuestra vida con todos los demás.

Consideró que se puede contener o no condenar a alguien, pero el mal va a existir mientras lo dejemos entrar a nuestro corazón, y por ella estamos llamados a conducirnos con buena voluntad.