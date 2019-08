Lamenta diputada que SL sobresalga en feminicidios

San Luis Potosí debería ser el lugar 8 en desarrollo económico, en desarrollo social o en combate a la pobreza, pero ser a nivel nacional el número 8 en feminicidios, es una cifra que no se puede ocultar, lamentó la presidente de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Beatriz Benavente Rodríguez.

Señaló que San Luis Potosí queda a deber muchísimo y la impunidad de manera indirecta incentiva que se siga cometiendo una serie de delitos en agravio de las mujeres.

Aseguró que las mujeres pudieran ser un blanco fácil para ser víctimas de homicidio, sin que haya consecuencias.

Invitó a los potosinos a verificar la información de los funcionarios federales de seguridad, en el sentido de que ellos tienen otros datos, justo frente a los gobernadores, de los despliegues de los integrantes de la Guardia Nacional.

Sin embargo, los propios gobernadores se dieron cuenta que no hay tal cantidad de efectivos de la Guardia Nacional desplegados en las entidades federativas. Dijo que en materia de seguridad, desde la federación se ha venido dando una lógica de simulación y de evadir la realidad, pero no se va a poder combatir lo que está sucediendo si no se reconoce dónde estamos parados.