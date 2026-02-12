Lanzarán App contra extorsiones telefónicas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, anunció el lanzamiento de la aplicación móvil Escudo Digital, una herramienta desarrollada por la Policía Cibernética municipal con el objetivo de prevenir y reducir las extorsiones telefónicas, delito que ha mostrado un repunte en los últimos años.

La aplicación, gratuita y disponible inicialmente para dispositivos Android, permite alertar a los usuarios cuando reciben llamadas provenientes de números previamente identificados como posibles extorsionadores. Al ingresar una llamada sospechosa, el sistema cruza el número con una base de datos oficial y notifica de inmediato al ciudadano para que evite contestar, depositar dinero o proporcionar información personal. Además, ofrece la opción de reportar números y contactar de forma directa a la Policía Cibernética.

Villa Gutiérrez explicó que cuatro de cada cinco extorsiones detectadas se realizan por llamada telefónica, por lo que la herramienta busca intervenir en los primeros minutos del contacto, considerados cruciales para impedir que la víctima caiga en engaños como secuestros virtuales, amenazas o cobros ilegales. Indicó que la meta inicial es lograr una reducción de entre 30 y 40 por ciento en las afectaciones relacionadas con este delito durante los primeros meses de operación.

De acuerdo con datos presentados por la corporación, en 2025 se atendieron 2 mil 909 reportes de extorsión vinculados a distintos números telefónicos, mientras que en lo que va de 2026 se han registrado 351. El 54.6 por ciento de las llamadas afectaron a mujeres y el 43.6 a hombres, principalmente en edades de entre 30 y 44 años. También se informó que el año pasado se evitó un daño económico aproximado de 2.5 millones de pesos gracias a la intervención policial.

La base de datos de Escudo Digital cuenta actualmente con 3 mil 260 números reportados y verificados como utilizados para extorsión, con capacidad para albergar más de 10 mil registros. Los casos son revisados por analistas y no por procesos automatizados, con el fin de confirmar la veracidad de las denuncias, evitar reportes falsos y dar acompañamiento a las víctimas, incluso para presentar querellas ante la Fiscalía General del Estado cuando existe afectación patrimonial.

El funcionario destacó que la aplicación fue desarrollada por personal de la Dirección de Tecnologías y la Policía Cibernética sin costo adicional para el Ayuntamiento, y adelantó que ya se trabaja con la App Store para contar con una versión para iOS en los próximos meses.