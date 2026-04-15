"Las protestas no se pueden inventar"

Ante las declaraciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos, el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, calificó de "irresponsable y cínica" la postura del edil.

Gámez Macías lamentó que en lugar de atender las demandas ciudadanas, el alcalde prefiera fabricar teorías de conspiración para evadir su incapacidad administrativa. "Decirle a las y los potosinos que no hay crisis de agua cuando las llaves están secas y el Interapas está colapsado, no es solo una mentira, es una falta de respeto a la dignidad de las familias que sufren el desabasto diario".

El diputado señaló que el nerviosismo del alcalde responde a la estrecha vigilancia que se está ejerciendo sobre las finanzas municipales. Denunció que mientras la ciudad se encuentra "en penumbras" y con índices de inseguridad al alza, el gobierno municipal parece estar más enfocado en la recaudación con fines electorales.

"Es verdaderamente preocupante que el alcalde esté rematando las áreas verdes del municipio. Ese patrimonio es de la gente, no es la caja chica para financiar sus ambiciones políticas. Galindo prefiere vender el futuro de la ciudad para salvar su presente electoral", denunció Gámez Macías.

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Respecto a las acusaciones directas sobre el supuesto montaje de bloqueos, el legislador fue tajante: "Si el alcalde ve manifestaciones, no es por una ´campaña negra´, es por el hartazgo ciudadano. Las protestas no se inventan; la falta de agua, los baches y la inseguridad son reales".

El legislador llamó al ayuntamiento para que transparente el destino de los recursos extraordinarios y cese el hostigamiento contra quienes señalan las deficiencias de su gestión.