Lavanderías públicas de Gallardo, sin fecha ni avance

El programa de lavanderías públicas anunciado el año pasado se encuentra en pausa, incluso no hay fecha para avanzar en su aplicación, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado.

El 4 de octubre del 2024, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, anunció que, con el objetivo de impulsar y favorecer a las mujeres potosinas, el Gobierno del Estado establecerá dicho esquema asistencial.

Promesa incumplida

La funcionaria estatal, negó que el tema financiero haya detenido la operatividad de los puntos de lavado de ropa y servicio de secado de manera gratuita, sino que durante el año la Sedesore debe generar un procedimiento administrativo para generar la ampliación de programas.

"Nada más ahorita es el seguimiento de los útiles escolares y el tema de la solicitud del señor gobernador, de ampliar el programa de seguridad alimentaria con productos de limpieza", añadió.

Cuestionada sobre si no hubo peticiones suficientes para la apertura de las lavanderías, la funcionaria respondió que no "podía decir un si o un no, porque ya será correspondiente a que nos den a indicación".

De acuerdo con el propio mandatario estatal, el proyecto de apoyo a la población femenina, prevé la construcción de más de 50 establecimientos durante un año, en municipios de las cuatro regiones del estado.