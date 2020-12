Leal atribuye feminicidios recientes a violencia de pareja, tema en el que "es difícil que la autoridad pueda prevenir"

Con dos feminicidios registrados en menos de una semana, el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías descartó que estos crímenes tengan relación con la delincuencia organizada y los ligó más bien a temas de violencia de pareja en los que es "muy difícil" que la autoridad pueda prevenir, ya que se trata de problemas que muchas veces permanecen ocultos dentro de los hogares.

De caso de una mujer hallada en un camino de terracería cercano al Eje 140 de la Zona Industrial el pasado 5 de diciembre, el funcionario dijo que la carpeta de investigación está "muy, muy avanzada", mientras que del feminicidio más reciente, el de una joven que al parecer fue apuñalada entre el 8 y 9 de diciembre en un predio de Villa de Pozos, no se ha logrado la identificación de la víctima.

Negó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras autoridades sean omisas ante los feminicidios, pues "cuando nos llaman, vamos, rescatamos, las llevamos a los refugios, se otorgan medidas de protección, etcétera. Lo complicado es que hay hechos de violencia de pareja que suceden muy rápido, que se salen de control y que desgraciadamente nos llega la información hasta que se reporta un delito".

En otro tema, Leal Tovías aseguró que ya está en marcha un programa de albergues para todas las personas en situación de calle, sin embargo, dijo que "hay indigentes que se niegan a ir a los albergues y llevarlos por la fuerza es complicado; no los puedes violentar. El caso de una persona que falleció a causa del frío se dio porque a veces no se les localiza y no hay reportes que indiquen dónde se encuentran estas personas, pero sí se está trabajando".

Insistió en que hay operativos que ya realiza la Coordinación Estatal de Protección Civil, las coordinaciones municipales, el DIF y otras instancias para tratar de localizar a estas personas y ofrecerles refugio contra el frío invernal.