Legisladores quizá no asistieron a comparecencia de Stevens porque no tenían dudas: Ramírez Konishi

No es obligatorio que los congresistas acudan a las comparecencias de los funcionarios estatales, pues es una cuestión de interés y voluntad, dijo Héctor Mauricio Ramírez Konishi, diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado.

En la comparecencia de Leopoldo Stevens Amaro, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), solamente estuvieron presentes 3 diputados, de ellos solo uno era integrante de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró que si sus colegas no acudieron a la comparecencia con Stevens Amaro, posiblemente se debió a que no tenían dudas y quedaron conformes con la información recibida por el funcionario estatal. "Si no asistes, es porque no tienes dudas, estás de acuerdo con lo que se dio en en el informe y en la glosa".

"Es un acto netamente voluntario, por interés de los diputados de asistir, de querer resolver algunas dudas o un tema. De ahí en fuera no se les puede forzar a que asistan, ni que se requiere un mínimo de diputados para que se lleve a cabo la comparecencia", comentó.