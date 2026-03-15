"Legislativo, el poder con menos recursos"

El diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, aseguró que el Congreso del Estado de San Luis Potosí cuenta con los recursos necesarios para cumplir sus funciones, pese a recibir menos financiamiento que los otros poderes estatales.

"Es evidentemente que es el que menos recursos tiene y no solamente como un poder, simple y llanamente como cualquier otra instancia del estado, el Congreso de SLP es el que más bajo presupuesto tiene", señaló en entrevista.

Para 2026, el Poder Legislativo local dispone de 326 millones 719 mil 245 pesos, monto destinado a cubrir los sueldos y el personal de apoyo de las y los 27 legisladores, así como el funcionamiento de toda la estructura administrativa. Esto equivale a un gasto aproximado de 12.1 millones de pesos por diputado y diputada al año.

Serrano Cortés insistió que durante su gestión como titular de la Jucopo, se instruyó en que cada gasto fuera transparente y justificado, de modo que las y los diputados pudieran desempeñar sus atribuciones: "Tiene que haber una justificación y lo que nosotros tenemos es exactamente lo que necesitan las diputadas y diputados para tener un ejercicio de acuerdo a las de acuerdo a las atribuciones y encomienda que tenemos a favor de SLP", agregó el diputado.

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En el plano nacional, mantener a los 32 congresos locales cuesta al país 18 mil 429 millones de pesos al año, según datos difundidos por la Presidencia de la República. El Estado de México encabeza la lista con mil 983 millones, seguido de la Ciudad de México con 1 mil 886 millones y Michoacán con 1 mil 209 millones. Colima registra el menor gasto legislativo.