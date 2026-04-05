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Levantan los cristos en Pozos

Por Leonel Mora

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Levantan los cristos en Pozos

Luego de una exitosa Procesión de los Cristos el pasado viernes 3 en Villa de Pozos, las veneradas figuras del nazareno fueron objeto, ayer Sábado de Gloria, del ritual de la "levantada" en los numerosos hogares católicos de esta demarcación.

En esta ceremonia, las familias que custodian los cristos tienen música en sus viviendas, adornan con flores y obsequian dulces y otros presentes a las amistades y vecinos que acuden a visitar las imágenes que, al final, son colocadas nuevamente en la cruz en la que permanecerán el resto del año.

La ceremonia de la levantada es también un tiempo de preparación, reflexión y purificación para vivir y celebrar el domingo de resurrección, que conmemora, de acuerdo con la fe católica, que Cristo venció a la muerte resucitando al tercer día posterior a su crucifixión.

Las familias de Villa de Pozos viven este tipo de rituales cada año y se preparan con varios meses de anticipación a la Semana Santa. Visten a sus cristos con nuevas ropas (sendales), erigen sus altares con mantas y flores, velan a sus figuras el Jueves Santo, participan en la procesión del Viernes Santo y cierran este periodo religioso con la levantada y la resurrección del mesías, de acuerdo con los cánones cristianos.

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