Ley Santi continúa en análisis: Jáuregui

La iniciativa ciudadana conocida como Ley Santi no será aprobada en el corto plazo, ya que continúa en análisis dentro de mesas de trabajo y en proceso de consultas, informó la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado.

La legisladora explicó que la propuesta sigue en revisión debido a que se han incorporado diversos puntos que deben analizarse antes de su dictaminación. Señaló que el objetivo de la comisión es evitar que la iniciativa sea rechazada o turnada a otras comisiones, por lo que se mantiene en estudio. "Estamos trabajando en ello en las mesas de trabajo porque se han incrementado varios puntos que sí se tienen que analizar", declaró.

Jáuregui Mendoza indicó que la Ley Santi se evalúa de manera distinta a otros proyectos legislativos, debido a su contenido, y reiteró que se busca construir una iniciativa que no genere retrasos posteriores dentro del proceso legislativo ni sea fragmentada en su discusión.

En relación con las consultas, la diputada afirmó que actualmente presentan avances, luego de haber permanecido detenidas durante varios años. Detalló que éstas ya se realizan en distintas dependencias, lo que permitió destrabar parte del procedimiento. "Ya llegaron a las consultas, ya se están llevando en diferentes dependencias", señaló la diputada.

La Ley Santi fue presentada ante el Congreso del Estado el 19 de marzo de 2024 y busca crear la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de San Luis Potosí. A un año de su ingreso al Poder Legislativo, la iniciativa continúa sin dictamen, pese a que el Congreso local debía armonizar su marco normativo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial desde noviembre de 2022.

Dicha ley está alineada con el Plan Mundial para el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, impulsado por Naciones Unidas y la OMS, que busca reducir en 50% las muertes viales para 2030.