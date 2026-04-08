Lidera Verde en propuestas "congeladas"

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) domina la producción legislativa de la representación potosina en la Cámara de Diputados con 55 de las 95 iniciativas registradas en la LXVI Legislatura; sin embargo, ninguna ha logrado superar el rezago en comisiones, una parálisis que mantiene congelada la agenda federal de San Luis Potosí desde 2024.

Ante este escenario, el dirigente estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho, defendió que los datos confirman que su partido es la fuerza política que más ha trabajado en el Congreso federal por el estado, al concentrar más de la mitad de las propuestas presentadas por la delegación local. Sostuvo que el volumen legislativo refleja compromiso, agenda y productividad, aunque admitió que persiste un atraso en el análisis de las iniciativas.

Segura Morquecho atribuyó el rezago a una problemática general del Congreso, al señalar que prácticamente todas las propuestas de todos los partidos permanecen pendientes de dictamen. Bajo ese argumento, indicó que el principal obstáculo no está en la presentación de iniciativas, sino en la falta de acuerdos para destrabar el trabajo en comisiones, instancia que calificó como el verdadero cuello de botella del Poder Legislativo.