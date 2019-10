Líderes del Mañana beca alumnos con altas credenciales

En la actualidad, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus San Luis Potosí, estudian 17 alumnos beneficiados con el programa "Líderes del Mañana".

Graciela Arroyo Lozano, coordinadora del programa de evidencia para Lideres del Mañana del ITESM, explicó que la convocatoria para acceder a dicho esquema, se encuentra en sitio web de la institución hasta el 15 de marzo de 2020.

Desglosó que entre los requisitos solicitados a los postulantes que concluyeron su formación media superior, se encuentran: tener promedio de 9.0, disponibilidad para presentar un proyecto social y exponer el compromiso con su comunidad.

Recomendó a los interesados inscribirse desde este momento en la citada convocatoria, y si están en el último año de la preparatoria, comenzar con la formación de la propuesta.

"Más que programa de becas, es un programa de transformación social que busca localizar a chicos distinguidos, que estén con altas credenciales académicas en diferentes partes del país, y que puedan tener impacto, a través de un proyecto social".

Emilio Emanuel Sierra Tristán, estudiante de quinto semestre de la carrera de Finanzas, narró que después de conocer el plan de estudios y acceder a "Lideres del Mañana", beca de 100% de apoyo, ha logrado desarrollar su potencial.

"Pregunté si me iban a cobrar algo al final de la carrera. Me dijeron que no, que esta beca cubre el 100 por ciento de la colegiatura durante toda mi carrera profesional, y que al egresar no tenía que pagar un solo peso de esa colegiatura", expresó.