Limpiarán panteones para Día de Muertos
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El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que durante octubre y noviembre se intensificarán las labores de limpieza y mantenimiento en los panteones de la capital para que estén en condiciones de recibir a los visitantes durante las celebraciones del Día de Muertos.
El funcionario señaló que, aunque el cuidado de las criptas corresponde a los propietarios o responsables de cada espacio, en algunos cementerios se ha vuelto una práctica común dejar estas tareas en manos de la autoridad municipal. Indicó que esta situación se presenta principalmente en el panteón de El Saucito y, más recientemente, también en La Españita.
Christian Azuara contrastó esta situación con lo que ocurre en el panteón de Milpillas, donde aseguró que las familias sí suelen hacerse cargo de la limpieza de las tumbas y áreas que les corresponden. Sin embargo, reconoció que el Ayuntamiento terminará por intervenir en aquellos espacios donde no exista mantenimiento por parte de los particulares.
El titular de Servicios Municipales afirmó que las cuadrillas municipales trabajarán de manera intensiva durante las semanas previas a la festividad y pidió a la población tener confianza en que los camposantos estarán listos para las visitas. Recordó que cada año, aun cuando meses antes se observa crecimiento de maleza o falta de atención en algunas áreas, los panteones llegan en condiciones adecuadas para la conmemoración de los fieles difuntos.
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