Liquidar CEGAIP costará 13.5 mdp

La eventual extinción de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) implicaría un costo superior a 13.5 millones de pesos por concepto de liquidaciones, de acuerdo con la estimación realizada por el propio organismo.

Costo estimado y base legal para liquidaciones

El comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso, explicó que el cálculo fue elaborado con base en la antigüedad y los derechos laborales de las 46 personas que actualmente integran la Comisión. La totalidad del personal cuenta con base; no hay trabajadores por honorarios ni contratos temporales, por lo que en caso de no ser incorporados al nuevo órgano deberán ser indemnizados conforme a la ley.

Presupuesto y futuro del personal

Navarro Alviso señaló que el recurso fue solicitado dentro del presupuesto correspondiente al 2026, pero no fue aprobado por el Congreso del Estado. La definición sobre una eventual partida para liquidaciones dependerá del Poder Legislativo una vez que se emitan las leyes secundarias derivadas de la reforma.

Indicó que también existe la posibilidad de que el personal sea incorporado al nuevo órgano garante, como ocurrió en el ámbito nacional, y sostuvo que la experiencia técnica acumulada es un elemento que deberá considerarse en el proceso de transición.

"Sería una irresponsabilidad que el nuevo órgano en materia de transparencia arrancara sin el ´expertís´ en la materia", señaló.

Actualmente, dijo, la Comisión opera con dos comisionados y voto de calidad de él como presidente, luego de que no se realizara un nuevo nombramiento. "Hoy en día estamos funcionando dos comisionados con un voto de calidad de un servidor, de acuerdo a la normativa. La ley no contempla llamar a un supernumerario en caso de ausencia total; solo lo prevé para ausencias temporales", concluyó.