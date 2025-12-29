Llama Arzobispo a evitar la pirotecnia

El arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, llamó a los potosinos a considerar las vulnerabilidades de los adultos mayores, los niños, quienes tienen síndrome de Down, las personas con autismo y las mascotas y a medir los peligros que representarían las malas operaciones del uso de pirotecnia, para evitar daños colaterales y a terceros.

Recordó que siempre hay muchas cosas que se celebran con el uso de pirotecnia, pero ya es necesario pensar en la reducción del consumo del producto y sobre todo de su uso, porque hay riesgos para las personas que utilizan los productos, sobre todo en el caso de menores o personas vulnerables.

Añadió que también hay riesgos para los vecinos, porque ellos en ocasiones viven los daños colaterales del uso de los productos pirotécnicos, pero en particular afecta a los mayores, a los enfermos, personas con síndrome de Down, con el agregado de que los animalitos también sufren.

Consideró que un manejo adecuado de la pirotecnia y sobre todo la disminución del consumo, la prudencia y no afectar a terceros, evitará al hogar un gasto innecesario.

Agregó que más bien, la llegada del año nuevo es una oportunidad para reunirse con familiares y las personas con quienes hay vínculos afectivos, familia y amistades.