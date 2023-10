Llama Cavazos Arizpe a recordar a los muertos y aprender de ellos

A dos semanas de la celebración del Día de Muertos, el arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, llamó a los potosinos a recordar a los difuntos a partir de las enseñanzas y el legado que han dejado para toda la vida.

Dijo que es necesario aprender de las enseñanzas que de alguna manera han construido nuestra vida, y también de los mejores instantes que han dejado alegría y buenos recuerdos. Advirtió que esas enseñanzas y buenas vivencias deben trasladarnos a ser mejores en el tiempo actual, "porque nadie tenemos asegurada la vida, en el sentido de que cuando nos vamos a morir no sabemos y no vamos a estar angustiados, pero es mejor no saber cuándo nos vamos a morir". Precisó que es mejor empezar a trabajar para saber cómo vivir y cómo realizarse. "Es necesario aprender de los nuestros y de nuestros difuntos para vivir nuestras cualidades y nuestras oportunidades, pero también para hacer el bien".

Recordó que el día 2 de noviembre primeramente debemos vivir con los buenos recuerdos la celebración del día de los fieles difuntos, y es un día para recordar y honrar en realidad a los muertos. "Siempre recordamos a nuestros familiares y amistades y difuntos con mucho cariño, oramos o tal vez lloremos, pero es necesario un recuerdo especial... ahora en el mundo ya hemos visto días de muchas cosas". Advirtió que es un día especial para recordarlos, hasta para reconciliar a alguien, y si tal vez murió y no se pudo ni reconciliar con un ser querido o recuerda situaciones difíciles, es un día para armonizar nuestra vida".