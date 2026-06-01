Llama CSP a desterrar nepotismo de la política

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Mientras la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamaba desde las bocinas a desterrar el nepotismo de la vida pública, en la explanada de Plaza de Armas los principales liderazgos del Partido Verde, ocupaban los primeros planos de la representación potosina. La escena, frente a miles de asistentes vestidos de blanco, resumía en una sola imagen la relación tensa y a la vez, funcional entre Morena y su principal aliado en el estado.

Desde temprano, el primer cuadro de la ciudad, comenzó a llenarse de personas vestidas de blanco. Llegaban en grupos, algunos a pie y otros en autobuses que los dejaban en puntos cercanos al Centro Histórico. Con el avance de la mañana, los contingentes fueron ocupando las calles que desembocan en Plaza de Armas, donde se instaló una transmisión pública del mensaje presidencial con motivo del segundo informe de gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

La explanada estaba lista para recibir a miles de asistentes. Filas de sillas cubrían buena parte del espacio y los grupos fueron acomodándose de manera ordenada. Más tarde, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presumiría en redes sociales una asistencia de 12 mil personas. Sin embargo, tras las fotografías oficiales y las publicaciones en redes, parte de los asistentes comenzó a dispersarse hacia los portales en busca de sombra, mientras otros se retiraron en medio del mensaje presidencial.

Durante el pase de lista de las entidades federativas, la representación potosina apareció encabezada por Gallardo Cardona. Lo acompañaban el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez; el dirigente estatal del Partido Verde, Ignacio Segura Morquecho; y el coordinador de la bancada verde en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés. También aparecían figuras de Morena, como Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, dirigente estatal del partido; el diputado federal Francisco Adrián Castillo Morales y el delegado Mauricio Rodríguez Alonso. Sin embargo, el equilibrio visual era evidente: el Verde ocupaba el centro de la escena que debía ser guinda.

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