¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El titular del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, Adolfo Benavente Duque, llamó a la población a mantenerse alerta ante cualquier situación de riesgo durante la temporada de lluvias y bajas temperaturas, debido a que las condiciones climáticas, pueden propiciar inundaciones, caída de árboles, cortocircuitos e incendios en viviendas.

Explicó que las precipitaciones suelen generar afectaciones en zonas bajas, donde históricamente se presentan problemas de acumulación de agua. Además, la humedad en el suelo puede debilitar las raíces de los árboles y provocar su caída, particularmente cuando las lluvias se prolongan.

El comandante advirtió que otro de los riesgos está relacionado con el uso de calentadores eléctricos ante el descenso de temperaturas, ya que algunas familias pueden sobrecargar sus instalaciones al conectar varios aparatos. A esto se suma el contacto del agua de lluvia con instalaciones eléctricas, lo que puede ocasionar cortocircuitos y otros incidentes.

Recomendó además a la población a mantener limpias las calles y banquetas para evitar que la basura sea arrastrada por la corriente y obstruya las alcantarillas, situación que puede agravar los encharcamientos e inundaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También pidió a quienes viven en sectores susceptibles a inundaciones tomar previsiones, resguardar documentos importantes, proteger sus muebles y pertenencias, y mantenerse atentos a cualquier cambio en las condiciones de sus viviendas y alrededores.