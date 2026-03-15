Llegan robots a los restaurantes de SLP

La falta de personal en la industria restaurantera de San Luis Potosí está impulsando la llegada de la tecnología al servicio de mesa. Algunos restaurantes ya comenzaron a incorporar robots que apoyan en la preparación de alimentos y en la atención al cliente, una tendencia que, según expertos, podría crecer en los próximos años.

Canirac explica impacto de robots en restaurantes

Alejandro Espinosa Abaroa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad, explicó que la escasez de mano de obra es uno de los principales motivos de esta transformación. "Cada vez menos personas buscan trabajar en restaurantes por las largas jornadas y la exigencia del trabajo. La tecnología se convierte en una alternativa para mantener la operación sin afectar la calidad del servicio", detalló.

En varios establecimientos, los robots ya funcionan como asistentes que llevan los platillos a las mesas o participan en la preparación de menús sencillos. Sin embargo, Espinosa Abaroa aseguró que esta tecnología no reemplazará completamente al personal humano, especialmente en restaurantes de alta gama, donde la atención personalizada y la experiencia del comensal son irremplazables.

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Presión económica acelera automatización en cocina

El dirigente empresarial advirtió que la presión económica sobre los restaurantes, derivada de la carga fiscal, las cuotas de seguridad social y el aumento de los costos laborales, ha acelerado la búsqueda de soluciones tecnológicas. "No se trata solo de servicio al cliente; en la cocina también vemos equipos automatizados capaces de preparar alimentos específicos, lo que ayuda a mantener la rentabilidad del negocio", indicó.

Aunque aún incipiente, la integración de robots representa un cambio significativo en la industria local. Analistas señalan que esta tendencia refleja un nuevo modelo de operación que combina tecnología y talento humano, con el objetivo de enfrentar los retos laborales y económicos que enfrenta el sector restaurantero.