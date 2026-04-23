Lluvias impulsan la expansión del dengue

El mosquito transmisor del dengue ya se expandió de la Huasteca a la Zona Media del estado, en medio de las lluvias recientes que favorecen su reproducción, advirtió la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal.

Aunque el año pasado se reportaron menos casos que en periodos anteriores, la legisladora indicó que el problema no está resuelto, ya que el

zancudo sigue presente y activo en distintas regiones, con condiciones que permiten su rápida proliferación.

Frente a este escenario, urgió a la población a evitar los criaderos dentro de sus viviendas. "Yo les ruego, les suplico a las familias que desde este momento empecemos a que los trastes, todos los que sean recipientes en donde pueda haber contenido de agua, los tengamos volteados", señaló.

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Explicó que la omisión de estas medidas permite que el mosquito se reproduzca sin control mediante recipientes con agua estancada donde depositan huevecillos que posteriormente se convierten en el insecto transmisor del virus, lo que mantiene abierta la puerta a nuevos contagios.

Si bien existen acciones como fumigaciones, aplicación de abate y campañas preventivas, advirtió que sin participación ciudadana y coordinación con autoridades municipales, el dengue puede repuntar y volver a presionar la salud pública, como ya ha ocurrido en

años anteriores.