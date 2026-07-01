Lluvias sí beneficiaron a productores de cultivos

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Las recientes lluvias registradas en la entidad han representado un beneficio para el campo soledense, tanto para los productores de cultivos de temporal como para quienes se dedican a la producción de hortalizas y forrajes, actividades que se mantienen durante gran parte del año.

En el ejido El Zapote, los trabajos agrícolas continúan sin interrupción. Durante esta semana se ha mantenido la cosecha de productos como la lechuga, cuya producción ha sido favorable, de acuerdo con trabajadores de una parcela ubicada sobre el camino a Valle de la Palma.

Sin embargo, señalaron que existe preocupación por la posibilidad de que las precipitaciones se prolonguen de manera constante y en grandes cantidades.

Los agricultores explicaron que, aunque la humedad es indispensable para el desarrollo de los cultivos, algunas especies son sensibles al exceso de agua. En el caso de la lechuga y otras hortalizas, las lluvias abundantes pueden provocar daños e incluso la pudrición de las plantas, afectando la calidad y el rendimiento de la cosecha.

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A pesar de ello, destacaron que las precipitaciones también generan importantes beneficios para quienes utilizan sistemas de riego por goteo, ya que durante los días lluviosos disminuye la necesidad de extraer agua de los pozos. Esta situación se traduce en un ahorro de energía eléctrica al reducir el tiempo de operación de los equipos de bombeo.

Por otra parte, en la misma zona avanza el desarrollo de la siembra de maíz elotero, cultivo que se encuentra a pocos días de iniciar su cosecha. La producción se comercializa principalmente en mercados locales de abasto, además de abastecer a compradores de municipios cercanos.

Los productores confiaron en que las condiciones meteorológicas continúen favoreciendo al sector rural; sin embargo, señalaron que las lluvias también obligan a reforzar labores preventivas, especialmente el control de plagas y enfermedades que suelen proliferar durante los periodos de mayor humedad.