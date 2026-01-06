logo pulso
Locatarios denuncian competencia desleal

Por Martín Rodríguez

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Locatarios denuncian competencia desleal

Para resolver los problemas que enfrenta el Mercado República, lo menos que se debe hacer es que los comerciantes de la vía pública, ofrezcan los giros mercantiles para los que deberían estar autorizados, porque ahora están representando una competencia desleal, advirtió la comerciante Marisela Gallegos.

La dirigente de comerciantes explicó que hace muchos años había una feria muy bonita de la Navidad en el exterior del mercado y los locatarios colocaban puestos para exhibir esas mercancías y un ejemplo de ello fue el caso de su suegra que fue una de las pioneras al llegar al mercado.

Precisó que en el umbral del medio siglo del mercado que se cumple el 9 de febrero, los comerciantes exhibían galletas de grajea o betunes, colaciones, cacahuates y todos los insumos para la elaboración de los bolos de Navidad o el relleno de las piñatas, había cañas, naranjas, mandarinas y piñatas.

