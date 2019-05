“Los criminales pueden hacer lo que quieran”, dice Priego sobre soldados sometidos

“Ese es el mensaje: los criminales pueden hacer lo que quieran, pueden humillar al ejército porque si responden, se enoja derechos humanos”, criticó Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí sobre el sometimiento de militares ante pobladores de Michoacán.

En días pasados, se reveló que habitantes de la comunidad de El Chauz, del municipio La Huacana en Michoacán, retuvieron por seis horas a elementos de la Sedena, y fueron liberados hasta que devolvieron armas de grueso calibre a los residentes.

Por lo anterior, urgió a que se establezcan protocolos de actuación para las fuerzas castrenses, a fin de saber “hasta dónde llegan o hasta dónde no” en situaciones de confrontaciones o hacia la sociedad.

Criticó que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador haya catalogado como prudente la respuesta de los soldados, los pobladores del citado lugar “se pasaron y mandaron un mensaje”.

Reprochó que los soldados están atados de manos frente a la criminalidad, pues si repelen las agresiones las comisiones de derechos humanos u otras organizaciones “se enojan”.

“Yo creo que nuestro ejército merece todo nuestro respeto y no hay derecho a humillarlo a esa manera. No hay derecho, porque le hemos atado las manos (a la milicia). Creo que no hay derecho a humillar así, a unas de las instituciones más respetables de México”, opinó.