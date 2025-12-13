Los municipales serán obligados a profesionalizarse

Luego de participar en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, encuentro encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro, destacó que el municipio regresa con "resultados sustanciosos" y una ruta clara para fortalecer a su corporación.

Navarro explicó que la reunión permitió colocar en el centro de la agenda, el tema de los sueldos y la profesionalización de los cuerpos policiales municipales, quienes, recordó, "son el primer escalón y el primer filtro para la ciudadanía". El edil subrayó que a nivel nacional existe la instrucción de que todos los elementos, deben estar certificados, con exámenes de control y confianza aprobados y sin permitir el ingreso de perfiles que no cumplan con estos criterios.

El alcalde aprovechó el encuentro para exponer que Soledad ya dio un paso adelante en la dignificación policial este año, al incrementar salarios y mejorar las condiciones laborales y médicas de los agentes de la Guardia Civil Municipal. Aseguró que el respaldo del Gobierno del Estado ha sido clave para avanzar en este rubro.

Otro de los ejes centrales de la asamblea fue la alineación de los municipios a la estrategia nacional de seguridad, particularmente en el combate a la extorsión, delito que dijo, será una de las prioridades del país. En este sentido, el secretario García Harfuch insistió en la necesidad de mantener una coordinación estrecha entre Federación, Estado, municipios y Fuerzas Armadas, fórmula que, según Navarro, ya ha rendido frutos en diversas regiones.

El alcalde señaló que Soledad quedó bien posicionado en el encuentro y que, como parte de los acuerdos, habrá reuniones constantes —presenciales y virtuales— con las autoridades federales y municipales del resto del país para dar seguimiento a los avances.

En materia de financiamiento, Navarro confirmó que también se abordó la urgencia de incrementar los recursos destinados a la seguridad municipal. Aunque los ayuntamientos fueron exhortados a invertir más en equipamiento y mejores sueldos, los alcaldes solicitaron que la Federación también aumente el apoyo económico. "Es un tema que se tendrá que trabajar en 2026, gestionando mayores recursos", adelantó.

Finalmente, recordó que los municipios deberán ser más proactivos en la presentación y validación de proyectos ante la Secretaría de Seguridad federal, a fin de acceder a programas y apoyos que fortalezcan sus capacidades operativas.