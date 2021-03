Los sicarios reciben abrazos y los civiles de bien, balazos: Priego

Los abrazos los dan a los sicarios y los balazos a los civiles de bien, aseguró el vocero del arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera, con referencia al asesinato del presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Julio César Galindo Pérez.

"No me interesa por qué lo mataron, me interesa que el que cometió el crimen caiga a la cárcel, y que en el proceso se garantice la reparación integral del daño".

Dijo que se necesita una estrategia frontal contra la delincuencia, sobre todo considerando la certeza de que hay tráfico de armas y se están usando para hacer daño a la gente.

Consideró urgente que además de garantizar el castigo a los sicarios, es obligación del estado generar las condiciones para que lo delincuentes cumplan con la reparación integral del daño.

Explicó que la reparación es indispensable, porque en la muerte de una persona, es obvio que se quedan familia en el desamparo, y si el estado no puede contra la inseguridad, tiene que hacerse responsable de las víctimas y también de los ofendidos.

Comentó que con mucha frecuencia hasta los diputados pierden el tiempo en asuntos frívolos que en reforzar las leyes de reparación integral del daño y explicó el caso de la diputada federal de Morena, Reyna Celeste Ascencio Ortega, quien propone que a los sacerdotes se les acuse de no apoyar la ideología de género. Para ella y más diputados "que pierden el tiempo", el sacerdote pidió que se pongan a trabajar en la ley para reparar el daño por descuido o negligencia del Estado para prevenir.

Dijo que un hijo que quedó huérfano necesita que el Estado haga todo lo necesario para la reparación integral del daño.