logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Fotogalería

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Lote baldío, un foco de infección

Acumulación de basura, llantas y quema de estos residuos, la causa

Por Rolando Morales

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Lote baldío, un foco de infección

Habitantes de la colonia Valle Dorado denunciaron la presencia de un terreno baldío que se ha convertido en un foco de infección sobre la avenida Industrias, casi a la altura del número 971, debido a la constante acumulación de basura y llantas, así como a la presunta quema de estos residuos.

De acuerdo con los vecinos, en el predio se observan montículos de desechos, restos de materiales de construcción, madera y decenas de neumáticos abandonados, muchos de ellos dispersos tanto en el interior del terreno como en la banqueta, lo que representa un riesgo para peatones y automovilistas. 

En el sitio también son visibles áreas ennegrecidas y restos calcinados, lo que hace suponer que las llantas y otros residuos han sido incendiados en repetidas ocasiones.

Los colonos advirtieron que esta situación genera malos olores, proliferación de fauna nociva y posibles riesgos a la salud, además de contaminación ambiental por la quema de llantas, cuyos residuos pueden ser altamente tóxicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Señalaron que el terreno se encuentra en una zona transitada y cercana a viviendas y comercios, lo que incrementa la preocupación entre la población.

Ante este escenario, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que intervengan, realicen la limpieza del predio, investiguen la presunta quema de residuos y se determine la responsabilidad del propietario del terreno, a fin de evitar que el lugar continúe siendo utilizado como tiradero clandestino.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Camioneros quieren cobrar 15 pesos "pa´ no quebrar"
    Camioneros quieren cobrar 15 pesos "pa´ no quebrar"

    Camioneros quieren cobrar 15 pesos "pa´ no quebrar"

    SLP

    Martín Rodríguez

    Advierten quiebra del transporte por alza de costos, dicen.

    Intentan asaltar a mujer en el Centro; hay detenido
    Intentan asaltar a mujer en el Centro; hay detenido

    Intentan asaltar a mujer en el Centro; hay detenido

    SLP

    Redacción

    El presunto agresor intentó amagar a una mujer con una réplica de arma de fuego.

    Reponen rejilla pluvial en 20 de Noviembre
    Reponen rejilla pluvial en 20 de Noviembre

    Reponen rejilla pluvial en 20 de Noviembre

    SLP

    Redacción

    Obras Públicas atendió un reporte ciudadano.

    Acusan colapso en Interapas y exigen auditoría tras renuncia de director
    Acusan colapso en Interapas y exigen auditoría tras renuncia de director

    Acusan colapso en Interapas y exigen auditoría tras renuncia de director

    SLP

    Redacción

    Diputado solicita al IFSE revisar finanzas y operación del organismo operador de agua.