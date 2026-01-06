Lote baldío, un foco de infección

Habitantes de la colonia Valle Dorado denunciaron la presencia de un terreno baldío que se ha convertido en un foco de infección sobre la avenida Industrias, casi a la altura del número 971, debido a la constante acumulación de basura y llantas, así como a la presunta quema de estos residuos.

De acuerdo con los vecinos, en el predio se observan montículos de desechos, restos de materiales de construcción, madera y decenas de neumáticos abandonados, muchos de ellos dispersos tanto en el interior del terreno como en la banqueta, lo que representa un riesgo para peatones y automovilistas.

En el sitio también son visibles áreas ennegrecidas y restos calcinados, lo que hace suponer que las llantas y otros residuos han sido incendiados en repetidas ocasiones.

Los colonos advirtieron que esta situación genera malos olores, proliferación de fauna nociva y posibles riesgos a la salud, además de contaminación ambiental por la quema de llantas, cuyos residuos pueden ser altamente tóxicos.

Señalaron que el terreno se encuentra en una zona transitada y cercana a viviendas y comercios, lo que incrementa la preocupación entre la población.

Ante este escenario, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que intervengan, realicen la limpieza del predio, investiguen la presunta quema de residuos y se determine la responsabilidad del propietario del terreno, a fin de evitar que el lugar continúe siendo utilizado como tiradero clandestino.