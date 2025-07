Lucraron con marcha LGBTTI+

El Comité Ciudadano de la Marcha LGBTTI+ 2025 en San Luis Potosí denunció públicamente el cobro de aportaciones económicas para permitir la participación de carros alegóricos y plataformas en el recorrido de este año. Afirmaron que esta práctica contradice el carácter gratuito del uso de la vía pública y atenta contra los principios que han definido históricamente la movilización.

Israel Arriaga, vocero del grupo ciudadano, señaló que colectivos y asistentes fueron contactados para realizar pagos de mil pesos a cambio de integrarse con vehículos a la manifestación. Según declaró, estos cobros fueron justificados como “aportaciones voluntarias” y comenzaron a hacerse evidentes a través de redes sociales y testimonios directos.

De acuerdo con Israel Arriaga, los depósitos se realizaban a una cuenta bancaria a nombre de Álvaro Colunga, presunto integrante del área de Diversidad Sexual del partido Movimiento Ciudadano.

La logística y el registro de las plataformas eran coordinados por Francisco Olvera, presidente de la organización Casa Orquídea. “No se informó en ningún momento de la necesidad de estos recursos ni se aclaró en qué se usarían”, expresó.

El Comité acusó una presunta falta de transparencia en el manejo del dinero recaudado, al advertir que no hay informes que justifiquen los cobros y que incluso una de las personas involucradas admitió públicamente que aún se deben entre cuatro mil y cinco mil pesos.

También cuestionaron que, pese a que parte de los gastos operativos fueron cubiertos con recursos públicos, se pidiera dinero a participantes. “Esto levanta sospechas, más porque se trata de una manifestación ciudadana en vía pública”, añadió.

Sobre la posibilidad de emprender acciones legales, Arriaga aseguró que el colectivo está analizando esta opción, aunque no es su objetivo principal. “No queremos fomentar más división ni confrontación, pero si no hay transparencia, no lo descartamos”, apuntó.

Finalmente, hizo un llamado a que el manejo de recursos para futuras ediciones sea claro y colectivo, y que se evite el uso partidista de la movilización. “La marcha es de la población LGBT, no de un grupo político”, concluyó el activista.