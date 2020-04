Madre de Karla P. desconoce estatus del caso en Fiscalía

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha informado sobre las investigaciones para la reapertura de las indagatorias de mi hija Karla Pontigo Lucciotto, informó Esperanza Lucciotto, madre de la joven.

Karla de entonces 22 años de edad fue encontrada la madrugada del 28 de octubre de 2012 desangrándose por supuestamente cortarse al chocar con una superficie de cristal en el establecimiento "El Play", lugar donde trabajaba los fines de semana como edecán.

Este miércoles, Federico Arturo Garza Herrera, fiscal General del Estado, indicó que todavía no establecen un fiscal especial, para llevar a cabo la reapertura del caso, investigarlo como feminicidio y con perspectiva de género.

La entrevistada precisó que, según la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la familia es la primera que debe ser informada sobre si ya se realizan investigaciones al respecto, lo cual no ha sucedido.

En entrevista, indicó que la dependencia estatal cuenta con sus datos, incluso sería más fácil que le hicieran llegar un oficio para comunicarle determinada información, sin embargo, no lo ha hecho.

"Yo no he ido a Fiscalía. De hecho, no me han hecho ningún comunicado, ni que me presente, ni me han hablado. Hasta ahorita que me informaste fue como yo me di cuenta, inclusive no tengo nada sobre si ya se está investigando", exteriorizó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), notificó de manera formal el amparo 1284/2015 a la Fiscalía General del Estado (FGE), sobre el caso de Pontigo Lucciotto, presuntamente asesinada el 28 de octubre de 2012 en el bar "Play".

De acuerdo con información confirmada por la instancia de procuración de justicia, la corte le dio vista el 10 de marzo pasado. El 14 de noviembre de 2019, la SCJN concedió el recurso a la familia de la joven.